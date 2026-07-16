Гончаренко: Зеленскому надо подарить конституцию после увольнения министра обороны

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит подарить конституцию после увольнения министра обороны и назначения временного исполняющего. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Зеленский не может никому поручить быть исполняющим обязанности министра обороны, потому что это может сделать только Кабмин. (...) Вывод один: надо подарить Зеленскому Конституцию», — написал Гончаренко.

По его словам, новоизбранный премьер-министр республики Сергей Корецкий сможет назначить Евгения Хмару на пост исполняющего обязанности министра обороны.

Ранее издание «Страна.ua» предрекло военный мятеж на Украине из-за увольнения бывшего министра оборонного ведомства Михаила Федорова.