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19:14, 16 июля 2026Бывший СССР

Зеленскому захотели подарить конституцию после увольнения министра обороны

Гончаренко: Зеленскому надо подарить конституцию после увольнения министра обороны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит подарить конституцию после увольнения министра обороны и назначения временного исполняющего. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Зеленский не может никому поручить быть исполняющим обязанности министра обороны, потому что это может сделать только Кабмин. (...) Вывод один: надо подарить Зеленскому Конституцию», — написал Гончаренко.

По его словам, новоизбранный премьер-министр республики Сергей Корецкий сможет назначить Евгения Хмару на пост исполняющего обязанности министра обороны.

Ранее издание «Страна.ua» предрекло военный мятеж на Украине из-за увольнения бывшего министра оборонного ведомства Михаила Федорова.

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