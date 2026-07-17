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14:02, 17 июля 2026Россия

В России отреагировали на заявление МИД Украины о встрече Путина и Зеленского

Новиков: Заявление МИД Украины о встрече Путина и Зеленского — информационная игра
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: lindasky76 / Shutterstock / Fotodom

Заявление и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции, является информационной игрой Запада. Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его мнению, Зеленский занимается политическими играми, а его деятельность связана с необходимостью формировать свой образ. Также он заявил, что украинскому президенту нужно объяснять своей аудитории, что его поддержка от граждан — абсолютно правильная и оправданная.

После заявлений о готовности встречи с Путиным Запад будет говорить о том, что Зеленский «максимально гибок», считает парламентарий. Таким образом, западные партнеры Киева выстраивают собственную политическую и информационную игру.

Ранее Сибига заявил, что Турция якобы может стать одной из площадок для встречи Путина и Зеленского. Конкретные сроки, формат и возможный состав участников переговоров министр не назвал.

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