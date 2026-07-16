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22:38, 16 июля 2026Бывший СССР

Сибига назвал Турцию возможной площадкой встречи Путина и Зеленского

Сибига: Турция могла бы принять прямую встречу Путина и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Турция могла бы принять прямую встречу российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига. Об этом пишет «Nv.ua».

«Мы выступаем за то, чтобы одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча между Зеленским и Путиным, стала Турция», — подчеркнул он.

Конкретные сроки, формат и возможный состав участников переговоров министр называть не назвал.

Ранее источник в турецком правительстве рассказал, что организация нового раунда России и Украины в Турции не займет много времени.

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