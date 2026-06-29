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06:43, 29 июня 2026Мир

В Турции заявили о способности быстро организовать переговоры по Украине

РИА Новости: Турция быстро организует переговоры по Украине при сигнале Москвы и Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Организация нового раунда России и Украины в Турции не займет много времени при четком сигнале от Москвы и Киева. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

Информатор подчеркнул, что Анкара по-прежнему готова содействовать дипломатическому урегулированию конфликта. Кроме того, она считает диалог единственным путем к долгосрочному урегулированию.

«Если стороны дадут четкий сигнал о готовности к переговорам, их организация в Турции не займет много времени. Турция обладает необходимым опытом и готова вновь предоставить площадку для диалога», — заявил источник.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии. Он сообщил, что контакты по урегулированию идут по нескольким направлениям, есть новые предложения.

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