Оставшиеся без горячей воды жители Байкальска пожаловались Путину на губернатора

Около 300 человек вышли на пикет против бездействия властей Иркутской области в решении вопросов теплоснабжения Байкальска. Об этом сообщает информационное агентство «Сибирские новости» во вторник, 1 августа.

Участники митинга поставили подписи под обращением к президенту России Владимиру с просьбой лично вмешаться в ситуацию. Местная теплоэлектроцентраль исчерпает ресурс в следующем году, а из-за бездействия властей Иркутской области строительство новой до сих пор не началось, хотя соответствующее решение было принято еще в 2014-м. При этом из-за проблем ТЭЦ уже второе лето подряд более 10 тысяч жителей Байкальска проводят без горячей воды.

«Все в городе озлоблены сложившейся обстановкой, еще чуть-чуть и люди выйдут на баррикады, потому что нет сил терпеть подобное наплевательское отношение со стороны руководства области», — говорится в письме на имя главе государства.

Протестующие утверждают, что горожане неоднократно просили иркутского губернатора Сергея Левченко приехать в Байкальск. Однако глава региона, по их словам, встречался только с теми избирателями, которые поддерживают все его действия.

«Мы устали от пустых обещаний губернатора Иркутской области С. Г. Левченко, от его намеренного отстранения от решения наших насущных проблем и откровенного бездействия. Как показывает время, обращаться к нему смысла нет», — отмечается в письме.

20 июля замминистра энергетики России Андрей Черезов заявил, что в Байкальске сложилась критическая ситуация с подготовкой городской ТЭЦ к предстоящему осенне-зимнему периоду. Он напомнил, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович поручил вывести теплоэлектроцентраль из эксплуатацию и спроектировать новый теплоисточник.

«Поручение, выданное правительством РФ в 2014 году ГК "Внешэкономбанку", ООО "ВЭБ инжиниринг" и правительству Иркутской области по разработке проектно-сметной документации, до настоящего момента не выполнено», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.