Мэр иркутского города лишился должности за срыв отопительного сезона

Мэр города Вихоревка Иркутской области Геннадий Пуляев отправлен в отставку за срыв отопительного сезона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Левченко, сообщается на официальном портале регионального правительства в среду, 10 мая.

Документ был утвержден после того, как вступило в силу решение Иркутского областного суда об отстранении Пуляева от должности. Ему вменялось в вину неисполнение полномочий, которое повлекло «нарушение прав и свобод человека и гражданина».

По данным регионального правительства, проблемы с обеспечением Вихоревки теплоснабжением наблюдались несколько лет. Прошлой зимой на территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации «из-за некачественной подготовки теплоисточника», несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. В течение этой зимы четыре котла ежедневно выходили из строя.

Право отрешения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом использовано в Иркутской области впервые, отмечается в сообщении.