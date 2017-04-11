Поклонская предложила ялтинским чиновникам переехать в аварийное общежитие

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская посоветовала чиновникам ялтинской администрации лично оценить комфорт аварийного общежития. Об этом во вторник, 11 апреля, она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Ровно год назад, в апреле 2016 года, еще в должности прокурора Крыма, я лично побывала в так называемом общежитии "Звездочка" в Ялте. На тот момент в аварийном здании без отопления, канализации и газа проживали около 400 человек», — написала Поклонская.

По ее словам, городские власти продолжают искать уловки и придумывать отговорки, чтобы не расселять аварийное здание и не давать людям новые квартиры.

Она отметила, что в администрации ссылаются на отсутствие официального постановления о признании здания непригодным для жилья. «А так не видно?! Да там при сильном ветре одна стена вообще может упасть, потому что держится лишь утягивающим тросом», — возмутилась парламентарий.

Как передает «Крыминформ», запросы о бездействии руководства Ялты в этом вопросе Поклонская направила в генеральную прокуратуру России и главе Крыма Сергею Аксенову.

25 февраля депутат заявила, что главная проблема Крыма — кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова», — подчеркнула парламентарий.

До избрания в Госдуму Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В интервью, данном перед отъездом на работу в Москву, она пообещала не бросать родной регион.