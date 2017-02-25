Поклонская назвала муниципальных чиновников главной проблемой Крыма

Главная проблема Крыма — кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. Такое мнение в субботу, 25 февраля, высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская по результатам серии приемов, проведенных в республике. Ее слова приводит ТАСС.

Все вопросы жителей полуострова были связаны именно с недоработками на уровне исполнителей. «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова», — подчеркнула депутат.

Проблема, в частности, касается переселения людей, лишившихся крова после пожара в Алуште. «Вчера приходит женщина, рассказывает, что местная администрация говорит, что у них ничего нет в резервном фонде, какие-то проблемы, какие-то бюрократические заморочки, не могут они выполнить указание Сергея Валерьевича (Аксенова, — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Поклонская.

«Просто поражаюсь, а зачем они тогда там сидят в администрации, если они не могу выполнить? Значит, они не в состоянии занимать свою должность», — подчеркнула депутат.

Поклонская заявила, что едет на встречу с главой республики, который находится на рабочем месте, несмотря на выходной. «Я знаю точно, что 23 февраля он тоже был на работе. Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу», — подчеркнула она.

До избрания в Госдуму Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В интервью, данном перед отъездом на работу в Москву, она пообещала не бросать родной регион.