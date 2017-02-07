Поклонская поделилась способом обмануть детектор лжи

Бывший прокурор Крыма, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская заявила в интервью RT, что считает повсеместное использование детектора лжи неоправданным.

По ее словам, недавно она убедилась в этом, проведя эксперимент вместе со своей сестрой-полиграфологом. «У меня сестра спрашивала, условно говоря, "Сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?", я отвечаю — "Да". "Сейчас за окном солнечно, да?" — "Да". Потом она мне показывает результат и говорит: "Ты же обманула полиграф! Сейчас 2017 год, а не 2016-й"», — сказала Поклонская.

Депутат пояснила, что не обратила внимание на точную формулировку вопроса. «Так же и человек, которого будут исследовать на полиграфе, сможет его обмануть, веря в свою правоту», — предположила парламентарий.

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Она отметила, что показания детектора лжи не должны становиться единственным основанием для признания человека виновным. «Результаты исследования на полиграфе должны подтверждаться совокупностью всех обстоятельств и собранных данных. Если для проверки чиновника, в том числе по его инициативе, есть целесообразность применить полиграф, это, конечно, можно использовать», — подчеркнула парламентарий.

Ранее во вторник, говоря о работе с декларациями о доходах депутатов и чиновников, Поклонская посетовала на отсутствие собственного жилья. Также она пообещала задекларировать свое имущество в установленные законом сроки — до 1 апреля. При этом депутат не смогла уточнить сумму своего заработка за прошлый год сославшись на отсутствие на руках всех необходимых справок.