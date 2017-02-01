Поклонская призвала доносить на депутатов-коррупционеров в Госдуму

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила сообщать в нижнюю палату парламента о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенных депутатами. О своей инициативе она написала на странице в Facebook в среду, 1 февраля.

Поклонская, которая возглавляет думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, напомнила коллегам, что в ГД начинается декларационная кампания. Народным избранникам предстоит отчитаться о своих активах в срок до 1 апреля.

«Так как работа комиссии четко регламентирована и ее полномочия ограничены, предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму», — заявила бывший прокурор Крыма.

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Основанием для проверки может стать только информация от правоохранительных органов, руководства политических партий, общественников и представителей СМИ, направленная спикеру ГД. Анонимные заявки рассматриваться не будут, подчеркнула она. Вместе с тем граждане могут обратиться с вопросом о коррупционных нарушениях к депутатам лично, в том числе к Поклонской.

Она также сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой проанализировать, используются ли фиктивные разводы как способ сокрытия имущества депутатов.

17 января комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупцию рекомендовал отклонить законопроект, обязывающий высокопоставленных чиновников и парламентариев отчитываться о доходах бывших супругов. Один из авторов инициативы, бывший депутат от КПРФ Вадим Соловьев утверждал, что парламентарии могут утаивать имущество, оформляя фиктивные разводы.