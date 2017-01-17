Депутатам и чиновникам разрешили оставить в тайне доходы бывших жен

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупцию рекомендовал отклонить законопроект, обязывающий высокопоставленных чиновников и парламентариев декларировать доходы и имущество бывших супругов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 января.
Авторы законопроекта предлагали уточнить формулировки в законе «О противодействии коррупции». Понятие «супруг» в документе планировалось определить как «лицо, с которым заключен брак, либо с которым брак расторгнут, но брачные отношения сохраняются».
Один из авторов в инициативы, экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев утверждал, что после вступления в силу закона о декларировании доходов развелись 102 депутата. По его мнению, большинство разводов были фиктивными. Таким образом избранники хотели скрыть часть имущества, уверен коммунист.
В июле сообщалось, что Генпрокуратура предложила распространить контроль за доходами госслужащих в том числе и на бывших чиновников. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев отмечал, что следить за ними нужно как минимум два-три года, так как именно после ухода со службы они могут воспользоваться незаконными доходами, накопленными на будущее.
Чиновники и парламентарии обязаны ежегодно декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года. Те же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей.