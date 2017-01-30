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Поклонская вновь попросила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда»

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом в понедельник, 30 января, сообщает ТАСС.

Документ имеется в распоряжении агентства. «Уважаемый Юрий Яковлевич [Чайка], прошу организовать проведение тщательной проверки, в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма "Матильда", а также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма», — говорится в запросе депутата.

По мнению парламентария, сценарий киноленты должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов). «Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых Святых нашей Церкви — Царя Страстотерпца Николая Второго и членов Его Семьи», — подчеркнула Поклонская.

Ранее Поклонская уже просила Чайку проверить картину на наличие признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни. Прокуратура проверила рекламный ролик, размещенный в интернете, однако нарушений в этих материалах обнаружено не было.

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест», заподозрившее авторов ленты в антироссийских и антирелигиозных провокациях. В Общественный совет при Министерстве культуры России поступило 20 тысяч подписей под требованием запретить фильм Учителя.

Премьера фильма «Матильда» назначена на октябрь 2017 года. В картине рассказывается об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

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