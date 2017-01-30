Повторный запрос Поклонской по «Матильде» вызвал у Учителя недоумение

Российский режиссер Алексей Учитель удивился непрекращающимся нападкам на свой новый фильм «Матильда», который выходит в прокат в октябре 2017 года. Об этом кинематографист рассказал РИА Новости в понедельник, 30 января.

«Я не знаю, почему депутаты и общественники, которые не видели фильма, продолжают писать письма с жалобами», — отметил Учитель.

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Ранее 30 января депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить фильм Учителя. Она призвала правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание.

Поклонская заявила, что в проверке сценария «Матильды» должны принять участие профессиональные историки и представители церкви.

24 января глава Общественного совета при Минкульте России Павел Пожигайло сообщил, что в организацию поступили 20 тысяч подписей под требованием запретить показ «Матильды».

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест». Активисты обвинили авторов картины в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

Премьера фильма Учителя назначена на октябрь 2017 года. В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.