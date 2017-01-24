В Общественный совет Минкульта поступило 20 тысяч подписей против «Матильды»

В Общественный совет при Министерстве культуры России передано 20 тысяч подписей под требованием запретить фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщил на заседании рабочей группы совета его глава Павел Пожигайло. Его слова приводит ТАСС во вторник, 24 января.

«Выходит фильм "Матильда" скоро на экраны, мне приносят кипу — 20 тысяч подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это так называемые фейки. Она сделала около 50 звонков, и это реальные люди», — рассказал Пожигайло.

По мнению главы Общественного совета, большинство протестующих — православные верующие.

Пожигайло призвал отреагировать на обращение, но пока не предложил соответствующие меры.

В декабре прошлого года совет предложил устроить закрытый показ фильма «Матильда» для проверки ленты на наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих. На тот момент в организацию поступило 10 тысяч подписей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская в ноябре направила генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды».

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест», заподозрившее авторов ленты в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

Премьера фильма «Матильда» назначена на октябрь 2017 года. В картине рассказывается об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.