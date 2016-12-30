Кубанская церковь отказалась благословить прихожан на просмотр «Матильды»

Художественная картина «Матильда» режиссера Алексея Учителя является вредной для верующих. Такое заявление опубликовала на своем сайте Кубанская митрополия РПЦ.

«Прихожанам храмов Екатеринодарской епархии данный фильм не благословляется к просмотру», — указывается в сообщении.

Решение представители церкви приняли после просмотра промо-ролика «Матильды». «Представленный трейлер демонстрирует сомнительные с нравственной позиции трактовки, а также прямые исторические и биографические искажения в отношении прославленных в лике святых за мужественное исповедничество императора Николая II и Августейшей семьи», — отметили они.

В пресс-службе митрополии отметили, что ранее в епархию обратились православные активисты по поводу ленты Учителя, премьера которой намечена на 25 октября 2017 года.

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14 декабря глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон раскритиковал новую картину Учителя за несоответствие истории. Он отметил, что трейлера фильма вполне достаточно, чтобы составить мнение как о ленте, так и о ее авторе. Режиссер назвал обвинения епископа недоразумением.

В ноябре заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды». Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест», заподозрившее авторов ленты в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

В картине рассказывается об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.