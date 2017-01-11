Данила Козловский встал на защиту «Матильды»

Лента Алексея Учителя «Матильда» не оскорбляет чувств верующих, считает российский актер Данила Козловский. Об этом он рассказал «Интерфаксу» в среду, 11 января.

«Этот фильм, наверное, самый безобидный в отношении Николая II и царской семьи из всех картин, которые существовали до этого», — отметил Козловский. По словам актера, люди, утверждающие, что картина оскорбляет православных, преследуют «свои глубоко эгоистичные и местечковые интересы».

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Данила Козловский известен по фильмам «Викинг», «Экипаж», «Легенда № 17» и «Хардкор». В «Матильде» актер исполнил роль графа Воронцова.

В конце декабря 2016 года Кубанская митрополия РПЦ назвала картину Учителя вредной для верующих. Ранее в тот же месяц ленту раскритиковал глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон.

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест», заподозрившее авторов ленты в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера намечена на октябрь 2017 года.