Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 22 июля 2026 (обновлено: 17:48, 22 июля 2026)Бывший СССР

На Украине объяснили причины выполнения Зеленским требований протестующих

«Страна.ua»: Зеленский выполняет требования протестующих из-за давления Европы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет требования протестующих из-за давления Европы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Он реагирует на сильное давление европейцев, в рамках которого эти майданы выступают лишь декорациями», — говорится в публикации.

Уточняется, что и год назад, и этим летом в политических кругах обсуждалось, что Зеленский может игнорировать давление Европы и угрозы прекращения финансирования. Однако, отмечает издание, данные прогнозы ни разу не оправдались.

Протесты в Киеве и других крупных городах Украины начались после отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Их участники требовали его возвращения на должность и отставки действующего главнокомандующего Александра Сырского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по Черноморску и Одессе
    АвтоВАЗ рассказал о продажах специальных машин Lada
    Уехавшего из России блогера-иноагента оштрафовали на 40 тысяч рублей
    Британская компания начнет производить гаубицы на Украине
    Полувековое панно восстановили в бегемотнике российского зоопарка
    Бывший игрок НХЛ из России оказался должен другу более пяти миллионов рублей
    Гремучая змея укусила трехлетнюю девочку
    75-летний Олег Газманов раскрыл секрет молодости
    На Украине объяснили причины выполнения Зеленским требований протестующих
    Россияне оказались главными спонсорами грузинского туризма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok