Россияне оказались главными спонсорами грузинского туризма

Россияне оказались главными спонсорами туризма Грузии — за первые шесть месяцев 2026 года они потратили во время поездок туда почти 387 миллионов долларов. Об этом пишет Baza.
По данным грузинской турадминистрации, на которые ссылается издание, с января по июнь эту страну бывшего СССР посетили 497,5 тысячи соотечественников. А всего за указанный период там побывали 2,3 миллиона иностранцев. Таким образом, почти каждый четвертый гость страны был россиянином.
В отчетах также говорится, что россияне стали не только самой большой группой, но и самой расточительной. В то время как среднестатистический турист из другой страны оставляет в Грузии около 720 долларов (примерно 56,5 тысячи рублей), у россиянина эта сумма равна примерно 780 долларам (около 61,2 тысячи рублей).
Уточняется, что с 2023 года Грузия зарабатывает на отдыхающих в среднем 4,4 миллиарда долларов в год. Туристический сектор составляет примерно семь процентов ВПП страны.
Ранее в Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в отеле в Кахетии и призвали соотечественников не отказываться от поездок в страну после инцидента. Депутат Виталий Милонов подчеркнул, что ситуация была запутанной, а расследование еще ведется.