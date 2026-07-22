В Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в Грузии

Депутат Милонов призвал россиян не отказываться от поездок в Грузию

В Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в отеле в Кахетии (Грузия), а также призвали соотечественников не отказываться от поездок в страну после инцидента. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что ситуация была запутанной, а расследование еще ведется. «Одни выпили, другие выпили, неправильно друг друга поняли. Это бывает, главное — из этого не раздувать какой-то мегаскандал. Я искренне верю, что этот небольшой инцидент будет заглажен ко всеобщему удовольствию», — сказал депутат.

Он также добавил, что считает кахетинцев одними из самых спокойных и мирных людей в Грузии. Кроме того, Милонов призвал россиян не игнорировать Грузию и не отказываться от поездок. «Я не считаю, что Грузию надо каким-то образом игнорировать, поскольку это то направление, где к россиянам относятся душевно, а в других странах просто за деньги», — заключил он.

Ранее в Грузии мужчина жестоко избил туристку из России и сломал ей нос. Нападавший был задержан, но в стране в его поддержку собралось стихийное шествие. Также появилось видео начала конфликта россиянки с мужчиной.