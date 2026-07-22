Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:40, 22 июля 2026Из жизни

Гремучая змея укусила трехлетнюю девочку

В США гремучая змея укусила маленькую девочку, потянувшуюся за подарком
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tad Arensmeier / Wikimedia

В штате Калифорния, США, трехлетняя Адди Барахас пережила укус ядовитой змеи. Об этом сообщает USA Today.

По словам отца девочки Мануэля Барахаса змея напала на нее, когда она вышла во двор забрать посылку. Мужчина объяснил, что, пока он был в отъезде, курьер перекинул сверток через забор. Жена знала, что внутри подарок для дочери, и попросила забрать его.

Когда маленькая девочка потянулась за подарком, ее в руку укусила южная тихоокеанская гремучая змея. Адди срочно госпитализировали и ввели ей несколько доз противоядия. Девочка провела два дня в детской реанимации, но сейчас чувствует себя хорошо.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

«На левой руке, куда ее укусили, еще остаются синяки. Настроение у нее отличное, она ведет себя замечательно, но продолжает спрашивать, почему ее укусила змея», — рассказал Мануэль.

Ранее сообщалось, что в США двухлетняя Куинн едва пережила нападение гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети. На празднике маленькая девочка должна была выходить перед невестой и осыпать ее путь цветами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по Черноморску и Одессе
    АвтоВАЗ рассказал о продажах специальных машин Lada
    Уехавшего из России блогера-иноагента оштрафовали на 40 тысяч рублей
    Британская компания начнет производить гаубицы на Украине
    Полувековое панно восстановили в бегемотнике российского зоопарка
    Бывший игрок НХЛ из России оказался должен другу более пяти миллионов рублей
    Гремучая змея укусила трехлетнюю девочку
    75-летний Олег Газманов раскрыл секрет молодости
    На Украине объяснили причины выполнения Зеленским требований протестующих
    Россияне оказались главными спонсорами грузинского туризма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok