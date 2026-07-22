Гремучая змея укусила трехлетнюю девочку

В США гремучая змея укусила маленькую девочку, потянувшуюся за подарком

В штате Калифорния, США, трехлетняя Адди Барахас пережила укус ядовитой змеи. Об этом сообщает USA Today.

По словам отца девочки Мануэля Барахаса змея напала на нее, когда она вышла во двор забрать посылку. Мужчина объяснил, что, пока он был в отъезде, курьер перекинул сверток через забор. Жена знала, что внутри подарок для дочери, и попросила забрать его.

Когда маленькая девочка потянулась за подарком, ее в руку укусила южная тихоокеанская гремучая змея. Адди срочно госпитализировали и ввели ей несколько доз противоядия. Девочка провела два дня в детской реанимации, но сейчас чувствует себя хорошо.

«На левой руке, куда ее укусили, еще остаются синяки. Настроение у нее отличное, она ведет себя замечательно, но продолжает спрашивать, почему ее укусила змея», — рассказал Мануэль.

Ранее сообщалось, что в США двухлетняя Куинн едва пережила нападение гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети. На празднике маленькая девочка должна была выходить перед невестой и осыпать ее путь цветами.