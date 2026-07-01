Маленькая девочка пережила укус гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети

В США двухлетняя девочка стала жертвой ядовитой змеи за несколько дней до свадьбы тети

В США двухлетняя Куинн едва пережила нападение гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети. Как пишет People, на празднике маленькая девочка должна была выходить перед невестой и осыпать ее путь цветами.

Родители девочки, Коллин и Бретт Робертсон, рассказали, что инцидент произошел в Колорадо. Они приехали туда отдохнуть, заселились в арендованный дом, и Коллин и Куинн вышли осмотреться. Вдруг женщина услышала крик дочери. Она посмотрела вниз и увидела на земле ядовитую змею. На ноге ребенка остался след от укуса.

Коллин тут же сообщила обо всем мужу, и они вызвали скорую. Поскольку семья остановилась в сельской местности, им пришлось ждать парамедиков около 30 минут. Тем временем состояние Куинн резко ухудшилось, и Коллин пришлось делать ей сердечно-легочную реанимацию посреди подъездной дорожки.

В конце концов девочку на вертолете доставили в больницу. Врачи два часа пытались стабилизировать состояние ребенка, ввели ей 30 флаконов противоядия. Куинн также сделали переливание крови и вставили дыхательную трубку. По словам врачей, случай был одним из самых тяжелых в их практике.

Через два дня после инцидента Куинн смогла открыть глаза. Ее перевели в общую палату, и через несколько дней навестила тетя. На свадьбу девочка и не смогла попасть. Специально для племянницы женщина организовала в больнице еще одну церемонию бракосочетания.

По словам родителей девочки, она все еще прихрамывает и мучается от кошмаров. Ей предстоит долгий путь восстановления.

Ранее сообщалось, что в долине Метхоу, США, гремучая змея напала на восьмилетнего Тристана Кокеса в его доме. Мальчику удалось пережить опасное столкновение.

