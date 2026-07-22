Мадьяр рассказал о связях с женой Орбана

Мадьяр рассказал, что жена Орбана укачивала его в младенчестве

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что жена его предшественника Виктора Орбана укачивала его в младенчестве, когда работала в юридической фирме с его отцом. Слова Мадьяра передает портал Index.

«Здесь, на углу улицы Салай, находится старая юридическая фирма. Когда я был ребенком, мой отец работал здесь юристом, я, возможно, рассказывал вам, что Анико Леваи, жена Виктора Орбана, проходила здесь стажировку», — заявил Мадьяр.

По словам премьера, Леваи призналась ему, что во время работы часто укачивала его, когда отец Мадьяра был занят. В связи с этим она обращается с политиком на «ты».

Ранее Мадьяр заявил о намерении предложить пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке Юдит Полгар. Он отметил, что счел бы большой честью, если бы она приняла это предложение.