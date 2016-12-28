Выход «Матильды» Учителя перенесли на полгода

Выход фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в прокат перенесен с марта на октябрь 2017 года, сообщает «Интерфакс». Как утверждает компания-прокатчик «Каро-Премьер», это решение не связано со скандалом вокруг содержания картины.

«Изучив довольно плотное конкурентное окружение "Матильды" с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более что в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции», — пояснил гендиректор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.

По его словам, нападки на картину были хорошим пиаром для ленты. «Никто не видел фильма, все, кто что-то пишет, судят по обрывочным сведениям. Мы показываем реального человека, его реальные чувства. Оскорбить этим, я думаю, кого-то очень сложно», — сказал Рязанцев.

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест», заподозрившее авторов «Матильды» в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

Как заявил председатель движения Николай Мишустин «Московскому комсомольцу», «постельные сцены с непонятной дивой, совершенно не имеющие исторических подтверждений», являются надругательством над «святым, канонизированным Русской православной церковью».

Действия активистов, которые обратились к заместителю председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталье Поклонской с просьбой провести проверку, режиссер назвал глупостью и маразмом. Депутат направила генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке фильма.

Изначально премьера фильма «Матильда» была назначена на 30 марта 2017 года. В картине рассказывается об отношениях наследника российского престола цесаревича Николая и примы-балерины Матильды Кшесинской.

В Московском патриархате Русской православной церкви «Матильду» раскритиковали за историческую недостоверность.