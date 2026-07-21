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16:45, 21 июля 2026Авто

Россиянин пожаловался на рестайлинговый кроссовер Haval

Владелец Haval H3 назвал главные проблемы кроссовера после нескольких месяцев эксплуатации
Марина Аверкина

Фото: Everyonephoto Studio / Shutterstock / Fotodom

Владелец кроссовера Haval H3 2026 года поделился своим опытом эксплуатации автомобиля. Под ником DrmDmn666 он разместил свой отзыв на портале Auto.ru.

Первым делом автомобилист обратил внимание на отсутствие чехлов для сидений с прорезью под задний подлокотник. Он нашел комплект за десять тысяч рублей. «Их визуал и качество оставляют желать лучшего. Выбора нет, поэтому взял их. Надеюсь, хотя бы на пару лет хватит, а там и машину продавать будет не жалко», — написал он.

Роботизированная коробка передач, уже знакомая водителю по модели Jolion, сохранила прежнюю медлительность при включении заднего хода. «На скорости 48–55 километров в час на пятой передаче возникают многократные щелчки и легкие рывки (подтверждено на режимах ECO, Стандарт). Симптом проявляется при движении с постоянной скоростью и при очень небольшом открытии дросселя. Обороты двигателя при этом не изменяются. После 60 километров в час симптом исчезает», — указал пользователь и отметил, что на круиз-контроле рывки становятся отчетливее. Автовладелец подозревает некорректную работу алгоритмов управления мотором, трансмиссией или полным приводом.

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На разбитой лесной дороге подвеска, по словам DrmDmn666, ведет себя жестко — приходится или очень медленно двигаться, или мириться с ударами «в пятую точку». Учитывая предыдущий опыт с моделью Jolion, мужчина сразу же проклеил колесные арки и багажник, а в будущем планирует заняться дверями, потолком и капотом. Но подчеркнул, что «шумка существенно лучше, чем у его предшественника».

Разборка салона при этом оказалась неудобной, а обшивки передних стоек — настоящей проблемой: они крепятся на исключительно хрупких пластиковых клипсах. После снятия есть риск не собрать узел обратно. «Родная» деталь стоит от 700 до одной тысячи рублей и доступна только под заказ с ожиданием до месяца, подчеркнул автовладелец.

Объем багажника автомобилист посчитал недостаточным, поэтому дополнительно приобрел оборудование известного производителя на сумму около 64 тысяч рублей. Мультимедийная система порадовала функциональностью и поддержкой беспроводного Apple CarPlay. «Сразу все функции ежедневного комфорта нужно выносить на экран быстрого доступа, иначе на ходу устанешь искать», — посоветовал он.

«Несколько раз не хотели работать поворотники, просто тупо не реагировал на рычаг. С чем связано, не знаю», — подытожил владелец кроссовера Haval H3 2026 года.

Ранее владелец кроссовера Jetour T2 Anton поделился своим опытом двухлетней эксплуатации автомобиля, пробег которого за это время составил 25 тысяч километров. По его словам, «машина в исправном состоянии находилась ровно пять тысяч километров».

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