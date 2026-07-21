Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:50, 21 июля 2026Интернет и СМИ

64-летняя телеведущая впервые за много лет сходила на свидание и назвала его кошмаром

Телеведущая Фельтц назвала кошмаром свидание, на которое она сходила впервые за много лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

64-летняя британская телеведущая Ванесса Фельтц заявила, что впервые за много лет побывала на свидании. Впечатлениями от встречи она поделилась в разговоре с газетой The Sun.

Фельтц сходила на свидание впервые после того, как рассталась с певцом Беном Офоеду, с которым она состояла в отношениях почти 17 лет. «Это было недавно. Джентльмен возил меня в ресторан, (...) дорога заняла шесть минут. За это время он рассказал мне все о своем ужасном разводе, о смерти матери, об операции, которую он только что перенес, и о своем докторе», — пожаловалась она и добавила, что все время думала о том, когда она «уже наконец сможет строить ему глазки».

Ведущая назвала состоявшуюся встречу кошмаром.

Ранее Фельтц отказалась от участия в популярной программе со словами «лучше бы стала проституткой». Уточнялось, что ведущая не захотела сниматься в британском реалити-шоу о выживании «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    МИД анонсировал визит Путина в Китай
    В Литве высказались о прямой угрозе со стороны России
    Брат Паулины Андреевой женился на девушке с внешностью как у сестры
    Череп X века нашли в необычном месте языческого древнерусского поселения
    Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
    Беременную пассажирку экстренно эвакуировали с круизного лайнера в США
    Российский «Омич» разогнался до 60 километров в час
    Турция получила новый статус в рамках АСЕАН
    Стали известны слова Месси в раздевалке Аргентины перед финалом чемпионата мира
    Умер актер сериала «Мажор» Дмитрий Поднозов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok