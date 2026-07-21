64-летняя телеведущая впервые за много лет сходила на свидание и назвала его кошмаром

Телеведущая Фельтц назвала кошмаром свидание, на которое она сходила впервые за много лет

64-летняя британская телеведущая Ванесса Фельтц заявила, что впервые за много лет побывала на свидании. Впечатлениями от встречи она поделилась в разговоре с газетой The Sun.

Фельтц сходила на свидание впервые после того, как рассталась с певцом Беном Офоеду, с которым она состояла в отношениях почти 17 лет. «Это было недавно. Джентльмен возил меня в ресторан, (...) дорога заняла шесть минут. За это время он рассказал мне все о своем ужасном разводе, о смерти матери, об операции, которую он только что перенес, и о своем докторе», — пожаловалась она и добавила, что все время думала о том, когда она «уже наконец сможет строить ему глазки».

Ведущая назвала состоявшуюся встречу кошмаром.

Ранее Фельтц отказалась от участия в популярной программе со словами «лучше бы стала проституткой». Уточнялось, что ведущая не захотела сниматься в британском реалити-шоу о выживании «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!).