Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:08, 16 октября 2025Интернет и СМИ

63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kate Green / The Walt Disney Company Limited / Getty Images

63-летняя британская телеведущая Ванесса Фельтц заявила, что семь раз отказывалась от участия в популярном реалити-шоу о выживании «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!). Об этом она рассказала в разговоре с изданием The Sun.

«Я просто не хочу этого делать. Я бы лучше стала проституткой. Думаю, что у меня бы лучше получилось продавать секс», — объяснила ведущая, комментируя отказ сниматься в экстремальном проекте.

По словам Фельтц, некоторые считают, что она не хочет участвовать в шоу, потому что ее не устраивает гонорар. «Семь раз мой ответ был: "Нет, спасибо". Я просто не хочу этого. Я говорю правду», — заверила она.

Ранее сообщалось, что Фельтц госпитализировали из-за камня в почке. Телеведущая пожаловалась поклонникам на невыносимую боль.

Реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» выходит на британском канале ITV c 2002 года. В эфире проекта звезды шоу-бизнеса живут в экстремальных условиях и участвуют в различных испытаниях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    В США обнародовали советские архивы по Кеннеди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости