63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

63-летняя британская телеведущая Ванесса Фельтц заявила, что семь раз отказывалась от участия в популярном реалити-шоу о выживании «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!). Об этом она рассказала в разговоре с изданием The Sun.

«Я просто не хочу этого делать. Я бы лучше стала проституткой. Думаю, что у меня бы лучше получилось продавать секс», — объяснила ведущая, комментируя отказ сниматься в экстремальном проекте.

По словам Фельтц, некоторые считают, что она не хочет участвовать в шоу, потому что ее не устраивает гонорар. «Семь раз мой ответ был: "Нет, спасибо". Я просто не хочу этого. Я говорю правду», — заверила она.

Ранее сообщалось, что Фельтц госпитализировали из-за камня в почке. Телеведущая пожаловалась поклонникам на невыносимую боль.

Реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» выходит на британском канале ITV c 2002 года. В эфире проекта звезды шоу-бизнеса живут в экстремальных условиях и участвуют в различных испытаниях.