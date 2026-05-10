16:29, 10 мая 2026Спорт

Россиянин выиграл почти 320 тысяч рублей на поражении Чимаева

Владислав Уткин
Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россиянин выиграл почти 320 тысяч рублей на поражении бойца UFC Хамзата Чимаева от американца Шона Стрикленда. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил на победу Стрикленда 45 тысяч рублей. Коэффициент на этот исход составлял 7,1. Таким образом, россиянин выиграл 319500 рублей.

Чимаев и Стрикленд провели главный бой турнира UFC 328 в Ньюарке. Поражение от американца стало для чеченского бойца, представляющего ОАЭ, первым в карьере. Также он лишился звания чемпиона организации.

Ранее стало известно, что после поражения от Стрикленда Чимаев попросил главу UFC Дану Уайта поменять ему весовую категорию. «После боя Хамзат сказал мне: "Хочу подняться. Больше не желаю выступать в этой весовой категории". Это захватывает», – ответил Уайт.

