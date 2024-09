Телезвезду экстренно госпитализировали из-за невыносимой боли

Британскую телеведущую Ванессу Фельтц госпитализировали из-за камня в почке

Британская телеведущая и журналистка Ванесса Фельтц сообщила, что попала в больницу. В посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), она пожаловалась на невыносимую боль.

«Со мной было все хорошо, и вдруг я почувствовала эту боль, она была просто адской. У меня никогда не было ничего подобного, я родила двоих детей естественным путем и никогда в жизни не испытывала такой боли», — рассказала Фельтц в ролике, снятом в больничной палате.

Родственники телезвезды вызвали скорую, и ее экстренно госпитализировали. В больнице врачи провели обследование и обнаружили у Фельтц камень в одной из почек и сразу удалили его.

Ванесса Фельтц прославилась в Великобритании как ведущая авторского ток-шоу Vanessa («Ванесса»), выходившего на канале ITV с 1994-го по 1998-й год. Также она вела передачу The Big Breakfast («Большой завтрак») на Channel 4 и была участницей шоу Strictly Come Dancing («Танцы со звездами») на BBC One.