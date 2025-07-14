Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 14 июля 2025Мир

Мерца заподозрили в подготовке к войне с Россией

Политолог Суслов: Мерц готовит Германию к войне с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит Германию к войне с Россией, продолжая начатый его предшественником Олафом Шольцем курс. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передает РИА Новости.

«Учитывая, что Мерц призывает не бояться Россию, то есть выступает за преодоление страха, который сформировался у немцев после 1945-го, его можно считать открытым врагом России. Он занимается материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне», — указал исследователь.

При этом Суслов подчеркнул, что Германия имеет потенциал для масштабной военной индустриализации, которая может обойти Великобританию и Францию по своим масштабам.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал действия ФРГ в отношении Украины. В частности, он подчеркнул, что Мерц идет ва-банк, чтобы поддержать Киев оружием или использовать ее «до тех пор, пока не останется ничего, чем можно было бы продолжать бороться».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о поставках вооружения США на Украину

    Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Иностранцы избили беременную россиянку за отказ познакомиться

    В России полиция затолкала в машину мать на глазах у ребенка в коляске и попала на видео

    Одна страна НАТО отказалась участвовать в поставках оружия на Украину

    Актриса Ребенок рассказала о последней встрече с Юрием Морозом

    Итальянский двойник Зеленского пришел в восторг от сюжета о себе на российском канале

    В Кремле рассказали о царящей в Балтии напряженности

    Огромную пробку в Москве из-за массового намаза сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости