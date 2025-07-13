Аналитик Меркурис: Мерц идет ва-банк, чтобы поддержать Украину оружием

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал действия ФРГ в отношении Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис раскрыл планы канцлера Германии Фридриха Мерца против России и подчеркнул, что тот идет ва-банк, чтобы поддержать Украину оружием или использовать ее «до тех пор, пока не останется ничего, чем можно было бы продолжать бороться».

По мнению аналитика, отказ от дипломатии и якобы исчерпанные шансы подталкивают украинские власти усилить провокации. Меркурис предположил, что Берлин будет продолжать Киев, пока это возможно.

Ранее Мерц заявил, что все возможности урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны. Он добавил, что по этой причине Берлин будет продолжать поддержку Киева.