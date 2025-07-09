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11:00, 9 июля 2025Мир

Мерц назвал невозможным урегулировать конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Мерц: Дипломатические усилия по урегулированию на Украине исчерпаны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Pool via REUTERS / Reuters

Возможности завершить конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны. О невозможности урегулировать украинский кризис путем переговоров заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова передает Reuters.

«Дипломатические средства урегулирования украинского конфликта исчерпаны. Поэтому мы будем продолжать поддержку Киева», — пообещал канцлер.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Мерц сообщил президенту США Дональду Трампу, что Берлин готов купить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у США для Украины. Отмечается, что политики пока не достигли соглашения, но обсуждение продолжается.

Также Трамп признал, что задача урегулирования украинского конфликта «оказалась сложнее, чем он ожидал».

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