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21:34, 8 июля 2025Мир

Трамп назвал ситуацию с урегулированием конфликта на Украине сложной

Трамп заявил, что задача урегулирования на Украине оказалась сложнее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что задача урегулирования украинского конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал. Об этом политик упомянул в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.

«Это оказалось сложнее», — пожаловался он.

До этого Трамп признался, что Штаты возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы. Однако политик не уточнил номенклатуру этих поставок.

Ранее американский глава не смог ответить, кто принял решение о приостановке военных поставок Киеву. До этого СМИ писали, что администрация Дональда Трампа обсудит поставки Украине вооружений, в том числе ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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