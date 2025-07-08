Трамп назвал ситуацию с урегулированием конфликта на Украине сложной

Трамп заявил, что задача урегулирования на Украине оказалась сложнее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что задача урегулирования украинского конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал. Об этом политик упомянул в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.

«Это оказалось сложнее», — пожаловался он.

До этого Трамп признался, что Штаты возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы. Однако политик не уточнил номенклатуру этих поставок.

Ранее американский глава не смог ответить, кто принял решение о приостановке военных поставок Киеву. До этого СМИ писали, что администрация Дональда Трампа обсудит поставки Украине вооружений, в том числе ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.