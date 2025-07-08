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13:42, 8 июля 2025Мир

Мерц решился на покупку у США комплексов Patriot для Украины

Axios: Мерц сообщил Трампу, что ФРГ готова купить Patriot у США для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Канцлер Германии Мерц сообщил президенту США Трампу, что Берлин готов купить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у США для Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным неназванных чиновников, глава Белого дома предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине. Отмечается, что Трамп и Мерц пока не достигли соглашения, но обсуждение продолжается.

«Приобретение ракеты Patriot — это не то же самое, что пойти в Walmart, взять десять штук с полки и пойти домой», — сказал порталу один из советников Трампа.

Ранее президент США обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки. Трамп сказал, что хочет помочь противовоздушной обороне Украины, но подчеркнул, что США пришлось приостановить последнюю поставку оружия, чтобы провести проверку собственных запасов.

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