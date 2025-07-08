Раскрыто обещание Трампа Зеленскому

Axios: Трамп обещал Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot

Президент США Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки. Об этом сообщает Axios.

«Решение президента Трампа в понедельник отправить оборонительное оружие на Украину стало результатом многодневных консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами о том, откуда на самом деле поступит это оружие», — говорится в материале.

По словам двух источников, проинформированных о телефонном разговоре двух лидеров, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь противовоздушной обороне Украины, но подчеркнул, что США пришлось приостановить последнюю поставку оружия, чтобы провести проверку собственных запасов. Кроме того, американский лидер «пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось в приостановленной поставке, — и помочь найти другие способы поставок».

Уточняется, что Трамп и его команда не хотят расставаться со многими перехватчиками Patriot. Глава Белого дома хочет, чтобы европейцы также отправили Киеву больше денег и материалов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине». По его словам, Трамп поручил сделать это, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя.

