Часть россиян предупредили об опасности

Синоптик Вильфанд: Сильные дожди пройдут в Центральном и других округах РФ

Дожди с сильным ветром ожидаются в начале недели в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Ленинградской области прогнозируются дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Жителям центра европейской части России дождей следует ждать в начале недели.

Сибирь уже накрыли «нескончаемые дожди», заявил синоптик. На неделе ливни с усилением ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Очень сильный дождь также пройдет в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Непогода придет и в некоторые регионы Дальнего Востока. Сильный дождь с грозой и порывами ветра до 15-18 метров в секунду пройдет в начале недели в Забайкальском и Приморском краях.

Жителям южных регионов также следует приготовиться к непогоде. В начале недели на юге европейской России прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 22 метров в секунду. Уровень воды в некоторых реках Краснодарского края может подняться до уровня неблагоприятных отметок.

Ранее Вильфанд объяснил, что осадки в центральной части европейской России будут вызваны атмосферной неустойчивостью — она будет наблюдаться в течение недели. В Москве с 14 июля начнет падать атмосферное давление, и погода станет более облачной. В начале недели в столице возможны кратковременные дожди, в том числе сильные, предупредил синоптик.