Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 14 июля 2025Экономика

Часть россиян предупредили об опасности

Синоптик Вильфанд: Сильные дожди пройдут в Центральном и других округах РФ
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дожди с сильным ветром ожидаются в начале недели в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Ленинградской области прогнозируются дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Жителям центра европейской части России дождей следует ждать в начале недели.

Сибирь уже накрыли «нескончаемые дожди», заявил синоптик. На неделе ливни с усилением ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Очень сильный дождь также пройдет в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

Непогода придет и в некоторые регионы Дальнего Востока. Сильный дождь с грозой и порывами ветра до 15-18 метров в секунду пройдет в начале недели в Забайкальском и Приморском краях.

Жителям южных регионов также следует приготовиться к непогоде. В начале недели на юге европейской России прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 22 метров в секунду. Уровень воды в некоторых реках Краснодарского края может подняться до уровня неблагоприятных отметок.

Ранее Вильфанд объяснил, что осадки в центральной части европейской России будут вызваны атмосферной неустойчивостью — она будет наблюдаться в течение недели. В Москве с 14 июля начнет падать атмосферное давление, и погода станет более облачной. В начале недели в столице возможны кратковременные дожди, в том числе сильные, предупредил синоптик.

Это интересно!
Обсудить
Последние новости

В Кремле ответили на вопрос о поставках вооружения США на Украину

Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

Мощное землетрясение произошло в одной стране

Иностранцы избили беременную россиянку за отказ познакомиться

В России полиция затолкала в машину мать на глазах у ребенка в коляске и попала на видео

Одна страна НАТО отказалась участвовать в поставках оружия на Украину

Актриса Ребенок рассказала о последней встрече с Юрием Морозом

Итальянский двойник Зеленского пришел в восторг от сюжета о себе на российском канале

В Кремле рассказали о царящей в Балтии напряженности

Огромную пробку в Москве из-за массового намаза сняли на видео

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости