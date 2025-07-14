Часть россиян зальет дождями

Синоптик Вильфанд: В европейской части России на неделе выпадут обильные осадки

Центральную часть Европейской России в течение недели зальет дождями. Об обильных осадках предупредил часть россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В ближайшие дни везде в центре Европейской России пройдут заметные дожди. Они сейчас очень к месту, потому что они снизят пожароопасность, которая еще на выходных соответствовала четвертому, то есть высокому, классу пожарной опасности», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, осадки будут вызваны атмосферной неустойчивостью — она будет наблюдаться в течение недели. В Москве с 14 июля начнет падать атмосферное давление, и погода станет более облачной. В начале недели возможны кратковременные дожди, в том числе сильные. Меньше всего осадков, по прогнозу метеоролога, будет 23 июля. Однако возможны грозы.

Ранее Вильфанд предупредил жителей юга европейской части России о 42-градусной жаре в понедельник, 14 июля. В остальные дни на этой неделе тоже будет жарко, отметил синоптик. В Ростовской области ожидаются температуры в диапазоне плюс 36-39 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях — плюс 33-37 градусов. Осадков при этом практически не будет, уточнил Вильфанд.