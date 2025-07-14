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09:30, 14 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

Синоптик Вильфанд: На юге европейской части РФ воздух прогреется до 42 градусов
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В понедельник, 14 июля, в отдельных регионах юга европейской части России воздух прогреется до плюс 42 градусов. Об экстремальной жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В остальные дни на этой неделе тоже будет жарко, отметил синоптик. В Ростовской области ожидаются температуры в диапазоне плюс 36-39 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях — плюс 33-37 градусов. Осадков при этом практически не будет, уточнил Вильфанд.

«Интересен Краснодарский край, там супержаркая погода была в выходные, в последующем прогнозируется небольшое понижение, преобладающая температура составит 34-38 градусов. В Крыму чуть пониже - 33-36 градусов», — добавил метеоролог.

Синоптик также заявил, что в Северной Осетии столбики термометров могут показать плюс 40 градусов, а в Ингушетии и Чечне — плюс 41 градус.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что 35-градусная жара в Москве начнет спадать к понедельнику, 14 июля. Несмотря на некоторое изменение погодной обстановки, столбики термометров все еще будут держаться на пять градусов выше нормы, около отметки в плюс.

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