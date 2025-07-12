Москвичам назвали срок отступления 35-градусной жары

Синоптик Вильфанд: 35-градусная жара начнет отступать от Москвы 14 июля

Небывалая жара в ближайшие дни станет умереннее. Когда ждать отступления знойной погоды, агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, 35-градусная жара начнет спадать к понедельнику, 14 июля. «14-15 июля о похолодании говорить не приходится, но все-таки понижение температуры произойдет», — заверил Вильфанд. Несмотря на некоторое изменение погодной обстановки, столбики термометров все еще будут держаться на пять градусов выше нормы, около отметки в плюс.

В эти дни в столице установится облачная погода с частыми прояснениями, возобновятся дожди, осадки не будут затяжными. Также изменится направления ветра, предупреждает метеоролог. Днем в Москве ожидается плюс 26-29 градусов, по области — плюс 25-30 градусов. Ночные температуры будут достигать около плюс 18-20 градусов, в центре мегаполиса ночью в начале недели прогнозируется до плюс 21-23 градусов.

В среду, четверг и пятницу, 16-18 июля, температура все еще будет превышать климатическую норму. Ночью воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. Днем показатель составит плюс 25-27 градусов в Москве и плюс 24-29 в регионе. Небольшие дожди продолжатся.

В выходные, 19 и 20-го числа, за счет изменения циркуляции воздуха температура, наконец, вернется к норме. Ночью установится около плюс 15 градусов в столице и плюс 12-17 в Подмосковье. Днем в городе ожидается от плюс 23 до 25 градусов, по области — плюс 21-26.

До понедельника же москвичам придется трудно. Даже ночью температура останется опасно высокой: в районе 25 градусов. Причина — в высотных домах, которые накапливают солнечную энергию. Такая жара, по словам специалистов, не позволяет организму восстановиться.