Москвичей предупредили о египетских ночах

Синоптик Вильфанд: Египетские ночи продлятся в Москве до 14 июля

Жаркие и опасные для здоровья египетские ночи продлятся в Москве до понедельника, 14 июля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По его словам, в центре города температура будет еще выше — в районе 25 градусов. Произойдет это из-за высотных домов, которые накапливают солнечную энергию.

Синоптик отметил, что такая погода — опасна, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах.

«Расположение циклона таково, что воздушные массы идут из стран Ближнего востока, из Африки, поэтому здесь нет никакого преувеличения, воздух действительно идет из Египта», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что центре европейской части России зафиксировали высокий ультрафиолетовый индекс.

