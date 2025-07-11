Россиян предупредили об опасном солнце

В центре европейской части России зафиксировали высокий ультрафиолетовый индекс

В центре европейской части России зафиксировали высокий ультрафиолетовый индекс. Об опасном солнце россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

По информации синоптика, значение ультрафиолетового индекса в пятницу днем превысило семь. «Это редко бывает, потому что воздух чистый, облаков нет. В этом диапазоне ультрафиолет 0,20-0,40 микрон, очень жесткий», — пояснил специалист.

Он уточнил, что со столь высоким ультрафиолетовым индексом, находясь под прямым солнцем, можно получить тепловой удар. В подобные дни в полуденные часы стоит находиться в помещении, а если нет такой возможности, то оставаться в тени, выбирать для выхода на улицу одежду с длинными рукавами и головные уборы, а также наносить на кожу солнцезащитный крем.

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