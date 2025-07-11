В Москве зафиксировали самый жаркий день в году

Синоптик Леус: 11 июля оказалось самым жарким днем в Москве с начала года

Пятница, 11 июля, оказалась самым жарким днем в Москве с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, к 15 часам температура воздуха в столице на базовой станции ВДНХ составила плюс 34,1 градуса Цельсия, что на 0,2 градуса выше значения, зафиксированного днем ранее, 10 июля — предыдущим самым теплым днем с начала года. «Добавим, что в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до 35,2 градуса Цельсия, а самыми жаркими точками на карте погоды Подмосковья стали Серебряные Пруды и Зарайск — там столбики термометров поднялись до плюс 35,4 градуса», — поделился информацией эксперт.

Накануне Леус рассказал, что ночь на четверг, 10 июля, в городе стала самой теплой с начала 2025-го.

