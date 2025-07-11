Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:40, 11 июля 2025Экономика

В Москве зафиксировали самый жаркий день в году

Синоптик Леус: 11 июля оказалось самым жарким днем в Москве с начала года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пятница, 11 июля, оказалась самым жарким днем в Москве с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, к 15 часам температура воздуха в столице на базовой станции ВДНХ составила плюс 34,1 градуса Цельсия, что на 0,2 градуса выше значения, зафиксированного днем ранее, 10 июля — предыдущим самым теплым днем с начала года. «Добавим, что в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до 35,2 градуса Цельсия, а самыми жаркими точками на карте погоды Подмосковья стали Серебряные Пруды и Зарайск — там столбики термометров поднялись до плюс 35,4 градуса», — поделился информацией эксперт.

Накануне Леус рассказал, что ночь на четверг, 10 июля, в городе стала самой теплой с начала 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ объяснили, почему на могиле покончившего с собой Старовойта установили крест. Прощание с экс-министром прошло без отпевания

    Зеленский заявил о возобновлении поставок зарубежной помощи

    Из-за Трампа в США подорожает самый популярный фастфуд

    Украинское командование «похоронило» бригаду ВСУ в Харьковской области

    ВС России начали применять сухую плазму крови на передовой

    США увеличили помощь Украине в 2026 году

    Эскорт-агентства заинтересовались чиновниками с Украины

    12-летнему сыну принца Уильяма запретят ездить вместе с отцом

    Путин поручил представить проект указа о новом празднике в России

    В Москве зафиксировали самый жаркий день в году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости