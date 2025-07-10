Ночь на 10 июля в Москве назвали самой теплой с начала года

Синоптик Леус: Ночь на 10 июля в Москве стала самой теплой с начала 2025 года

Ночь на четверг, 10 июля, в Москве стала самой теплой с начала 2025 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В центре столицы столбики термометров не опускались ниже плюс 23,4 градуса Цельсия. По данным метеостанции ВДНХ, температурный минимум был зафиксирован на отметке плюс 19,9 градуса.

Днем, по прогнозам синоптика, тоже ожидается аномально высокая температура — она превысит климатическую норму на 8-9 градусов. «При малооблачной погоде и отсутствии дождей воздух в столице сегодня прогреется до плюс 33-35 градусов», — уточнил Леус.

С такими показателями день станет не только самым теплым с начала года, но и побьет рекорд жары 1996 года — тогда столбики термометров днем показали плюс 33,4 градуса.

Ранее синоптики Гидрометцентра России предупредили жителей Москвы, что пик жары придется на пятницу, 11 июля. Воздух в столице прогреется до плюс 34-36 градусов. Аномально жаркая погода сохранится до воскресенья, 13 июля.