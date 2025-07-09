Москвичам назвали время апогея жары

Гидрометцентр: 11 июля температура в столице достигнет плюс 36 градусов

Пик жары в Москве придется на пятницу, 11 июля, когда температура воздуха достигнет плюс 36 градусов Цельсия. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Синоптики сообщили, что на западной периферии антициклона воздух в центральных областях Европейской территории будет с каждым днем прогреваться все больше и больше. Аномально жаркая погода сохранится до воскресенья, 13 июля.

В четверг, 10 июля, в столице температура воздуха достигнет отметки плюс 33-35 градусов. Ранее абсолютный максимум дня, составляющий 33,4 градуса, был отмечен в 1996 году, напомнили синоптики. Пик жары придется на 11 июля, в столице ожидается 34-36 градусов. Абсолютный максимум для этого дня ранее составил плюс 35,6 градуса.

В выходные жара сохранится, однако пройдут кратковременные дожди. Ночью в субботу, 12 июля, без осадков, температура в Москве составит плюс 20-22 градуса, в центре города — плюс 24-26 градусов, по области — 17-22 градуса. Днем местами будет наблюдаться кратковременный дождь, температура в Москве составит плюс 32-34 градуса, по области — 30-35 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 13 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура ночью составит плюс 18-23 градуса, днем 29-34 градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее жителей столицы предупредили о нашествии комаров в выходные, 12-13 июля. Обилие насекомых будет вызвано дождями в сочетании с жаркой погодой.