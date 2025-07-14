В Кремле ответили на вопрос о поставках вооружения США на Украину

Песков: Кремль исходит из того, что поставки оружия Украине из США продолжаются

Поставки американских вооружений на Украину продолжались и продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине»", — сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такие шаги президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что было много слов про дороговизну, но оружие и амуниция все так же идут в Киев, но теперь эти поставки будут оплачивать со стороны Европы.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует в понедельник, 14 июля, объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Вероятно, Вашингтон решился передать Киеву ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.