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12:56, 14 июля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о поставках вооружения США на Украину

Песков: Кремль исходит из того, что поставки оружия Украине из США продолжаются
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Поставки американских вооружений на Украину продолжались и продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине»", — сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такие шаги президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что было много слов про дороговизну, но оружие и амуниция все так же идут в Киев, но теперь эти поставки будут оплачивать со стороны Европы.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует в понедельник, 14 июля, объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Вероятно, Вашингтон решился передать Киеву ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.

Вот это да!
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