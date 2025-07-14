В США сообщили о плане Трампа передать Украине наступательное оружие. Дальнобойные ракеты смогут долететь до Москвы

Axios: Трамп объявит о решении передать Украине наступательное вооружение

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Об этом сообщил портал Axios.

Два источника рассказали, что, вероятно, Вашингтон решился передать Киеву ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. Однако оба собеседника оговаривают, что не в курсе, является ли это решение американского лидера окончательным, Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие сможет переломить ход специальной военной операции (СВО) и повлияет на Москву в вопросе прекращения огня. «Трамп очень зол на [президента РФ Владимира] Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным», — заявил изданию сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Трамп назвал поставки оружия Украине выгодным бизнесом

До недавнего времени Трамп всячески старался заявить, что предоставит только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта. В частности, несколько часов назад он сообщил, что США передадут Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Он уточнил, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые европейские страны заплатят полную стоимость.

Для нас это будет выгодным бизнесом Дональд Трамп президент США

Накануне Грэм заявил, что объемы переданных Украине вооружений в скором времени могут достигнуть рекордных значений. Он пояснил, что президент США сможет использовать более 3,85 миллиарда долларов в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет главе государства в чрезвычайных случаях поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом.

США могут передать Украине дальнобойные снаряды для РСЗО и авиации

В число дальнобойных вооружений, предположительно, могут войти реактивные снаряды для систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS и MARS II. Telegram-канал «Военная хроника», в свою очередь, допускает, что Киев может получить крылатые ракеты AGM-158 JASSM или JASSM-ER, способные преодолевать расстояние до тысячи километров. Для их применения нужны носители, но теоретически возможна наземная адаптация или применение через модифицированные самолеты стран НАТО.

Кроме того, у Киева уже имеются крылатые ракеты французского и британского производства SCALP / Storm Shadow. Запад поставлял Украине «урезанный» тип этих боеприпасов, полноценные же ракеты могут поражать цели на дальности до 560 километров. Схожее вооружение (Taurus) имеется и у Вооруженных сил Германии, однако Берлин категорически отказывается передавать их Украине и даже уклончиво ответил на просьбу Киева об обучении военнослужащих ВСУ обращению с крылатыми ракетами.