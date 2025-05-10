США одобрили передачу Украине артиллерийских ракет большой дальности

NYT: США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет из Германии

США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Германии, об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, в пакет войдут 125 артиллерийских ракет большой дальности — подразумеваются боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS и MARS II.

Кроме того, ожидается, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) будут отправлены 100 ракет-перехватчиков для Patriot.

Ранее США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле.