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23:23, 28 января 2025Мир

США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot

Axios: США отправили ВСУ хранившиеся в Израиле ракеты-перехватчики для Patriot
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с данной операцией.

По информации портала, Военно-воздушные силы Израиля вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, назвав ее устаревшей, из-за разработки собственных систем ПВО. Власти Украины предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны РФ.

Как сообщает портал, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал одобрение на эту инициативу только в сентябре. Кроме того, Израиль информировал Москву о том, что речь идет о возврате оружия, предоставленного США, а не о его прямых поставках на Украину.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко опроверг приостановку помощи США. «Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — заявил Коваленко.

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