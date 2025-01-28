США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot

Axios: США отправили ВСУ хранившиеся в Израиле ракеты-перехватчики для Patriot

США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с данной операцией.

По информации портала, Военно-воздушные силы Израиля вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, назвав ее устаревшей, из-за разработки собственных систем ПВО. Власти Украины предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны РФ.

Как сообщает портал, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал одобрение на эту инициативу только в сентябре. Кроме того, Израиль информировал Москву о том, что речь идет о возврате оружия, предоставленного США, а не о его прямых поставках на Украину.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко опроверг приостановку помощи США. «Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — заявил Коваленко.