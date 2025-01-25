На Украине опровергли приостановку помощи США

Глава ЦПД при СНБО Украины Коваленко опроверг приостановку помощи США

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко опроверг приостановку помощи США. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — заявил Коваленко.

США на 90 дней приостановили финансирование почти всей зарубежной помощи, исключение сделали только для военной поддержки Израиля и Египта. При этом глава государства Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.