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15:25, 25 января 2025Бывший СССР

На Украине опровергли приостановку помощи США

Глава ЦПД при СНБО Украины Коваленко опроверг приостановку помощи США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко опроверг приостановку помощи США. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — заявил Коваленко.

США на 90 дней приостановили финансирование почти всей зарубежной помощи, исключение сделали только для военной поддержки Израиля и Египта. При этом глава государства Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.

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