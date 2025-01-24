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06:02, 24 января 2025Мир

Трамп заявил о срыве Зеленским сделки по урегулированию конфликта

Трамп: Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено.

В том же интервью Трамп заявил, что Зеленский не должен был допустить начала специальной военной операции (СВО). Он отметил, что президент Украины — не ангел.

Ранее Зеленский впервые заявил, что срыв переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной весной 2022 года связан с нежеланием Киева отступить.

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