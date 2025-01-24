Трамп высказался о Зеленском фразой «Он не ангел»

Трамп: Зеленский не ангел, он решил воевать

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский захотел воевать, и поэтому не удалось заключить соглашение по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Мы могли заключить сделку, но Зеленский — не ангел, он решил воевать. Он не должен был допустить начала войны», — сказал глава Белого дома. Трамп добавил, что сейчас президент Украины уже хочет все уладить.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал слова Трампа о готовности Украины к переговорам, сказанные им в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Эксперт объяснил, что Трамп «уже все решил» за Киев. «Готов Зеленский или не готов — Трампа это мало волнует», — объяснил он.